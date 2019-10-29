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أمير مكة يتوج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى غدا

أمير مكة يتوج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى غدا
http://almnatiq.net/?p=792044
المناطق - مكة

يتوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي, غداً بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وقرابة 400 من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي , الشعراء الثلاثة الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى، بفندق الريتز كارلتون بجدة.
كما سيكرّم الأمير خالد الفيصل كل من الأمير محمد العبدالله الفيصل – رحمه الله -، والشيخة الدكتورة سعاد بنت محمد الصباح، ومعالي الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، وأحمد عيد، لإسهاماتهم في توثيق تجربة الأمير عبدالله الفيصل الشعرية عبر عدد من الدراسات والإصدارات.
وسيسلّم سموه الفائزين بالجائزة في فروعها الثلاثة (الشعر العربي، الشعر المسرحي، الشعر المغنى)، حيث فاز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى كل من الشاعر محمد عبدالله عبدالباري من جمهورية السودان في فرع الشعر العربي الفصيح وقيمتها 500 ألف ريال، والشاعر فوزي محمود أحمد خضر من جمهورية مصر العربية في فرع الشعر المسرحي وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز بالجائزة في فرع القصيدة المغنّاة الشاعر كريم عودة لعيبي من جمهورية العراق وقيمتها 200 ألف ريال.
كما يدشن سموه تقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله, ويتناول قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول، وحالة الشعر العربي الراهنة، والشعر العربي في المشهد العالمي، وقد شارك في إعداده 30 باحثاً، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 750 صفحة.
كما يُطلق أمير منطقة مكة المكرمة الموسم الثاني لجائزة الأمير عبدالله الفيصل، فيما سيتخلل الحفل عمل نثري عن الأمير عبدالله الفيصل -يرحمه الله- وفاصل غنائي للفنان أكرم مطر.
يُذكر أن الموسم المقبل (الثاني) لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي يشهد استحداث فرعٍ جديد للجائزة، بقيمة نصف مليون ريال، مخصص للطلاب والطالبات السعوديين في المرحلتين الثانوية والبكالوريوس تشجيعاً وتحفيزاً لهم، على أن يمنح الفائز الأول 300 ألف ريال, والثاني 200 ألف ريال، ليصبح إجمالي قيمة الجائزة في فروعها الأربعة مليوناً ونصف مليون ريال.

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