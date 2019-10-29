احدث الأخبار

وزير الإسكان يتسلم العضوية الفخرية لـ”جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية”
أبرز المواد
 إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها
منطقة الجوف
 أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس
منطقة الجوف
 مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات
منطقة جازان
 خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم
أبرز المواد
 صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري
أبرز المواد
 إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية
أبرز المواد
 أمير مكة يتوج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الأولى غدا
أبرز المواد
 ولي العهد يشهد أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019
أبرز المواد
 الجامعة العربية تطالب بملاحقة قتلة الشعب الفلسطيني من قادة الجيش الإسرائيلي
أبرز المواد
 “البيئة” تستعرض التجربة الدانماركية الناجحة في مجال الزراعة العضوية
أبرز المواد
 الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
أبرز المواد
وزير الإسكان يتسلم العضوية الفخرية لـ”جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية”

وزير الإسكان يتسلم العضوية الفخرية لـ”جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية”

أبرز المواد
إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها

إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها

منطقة الجوف
أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس

أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس

منطقة الجوف
مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

منطقة جازان

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم

خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس القادم
http://almnatiq.net/?p=792055
المناطق - واس

صدر عن الديوان الملكي البيان التالي :-

( بيان من الديوان الملكي )

تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 3 من شهر ربيع الأول 1441هـ حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

روابط ذات صلة

وزير الإسكان يتسلم العضوية الفخرية لـ”جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية”

وزير الإسكان يتسلم العضوية الفخرية لـ”جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية”
صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري

صدور بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السويسري
إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية

إعلان نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*