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مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

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مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات

مدير جامعة جازان يعرب عن شكره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات
http://almnatiq.net/?p=792058
المناطق - فضة عطيف

رفع معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

كما أعرب معاليه في تصريح لوسائل الإعلام عن بالغ شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقا مع رؤية الوطن 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.

وقال معاليه: إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، مضيفا أن النظام سيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة.

وبين مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.

وأكد معاليه أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.

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