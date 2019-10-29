أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس

المناطق - الجوف

رأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، اجتماعاللجنة التنفيذية للإسكان التنموي السادس.

وفي بداية الاجتماع استعرض سموه ما أُنجِز خلال المدة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية لمستفيديالجمعيات الخيرية بالمنطقة من قبل وزارة الإسكان ممثلة بالإسكان التنموي، والاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانيةالتي تحظى بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الإسكان فهيد بن مطلق الشمري عقب الاجتماع أن سمو أمير منطقة الجوف ناقش جدولالأعمال، وكان من أبرزها “حالة مهام اللجنة التنفيذية ، وتوفير مزيد من الوحدات السكنية من قبل وزارة الإسكان ، وإيجادطرق للتمويل غير الحكومي ، وتفعيل العمل التطوعي ، وتأسيس مزيد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات إسكانيةللمستفيدين, إضافة إلى زيادة تخصيص الأراضي للمشروعات السكنية “.

وأكد الأمير فيصل بن نواف على سرعة إنجاز المهام مع مراعاة تحقيق معايير الجودة ومواصلة الجهود مع استكمال طلباتأهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان، لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب في ظل ما توفره حكومة خادمالحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، ضمن مبادرة الإسكانالتنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان وأعضاء اللجنة.