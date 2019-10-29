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إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها

إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها

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إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها

إنفاذاً لتوجيه أمير الجوف بشأن مقطع أعمال الرصف بالقريات.. اللجنة تؤكد وجود مخالفة من المقاول للأعمال التي لم يتم استلامها
http://almnatiq.net/?p=792065
المناطق - الجوف

انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، للتحقيق في المعلومات التي وردت في مقطع الفيديو المتداول ، والذي يُظهر عمًال إحدى الشركات المنفذة لأعمال الرصف بطريقة مخالفة للمعايير والمواصفات بمحافظة القريات.
عليه فقد أوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تابع وفق توجيه سمو أمير المنطقة، مع بلدية القريات، والتي قامت بتشكيل لجنة فنية مختصة فورية للشخوص على تلك الأعمال ، بمتابعة رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري.
وبيّن أن اللجنة توصلت من خلال التقرير المرفوع لسمو أمير المنطقة بأن المقطع المتداول يخص مشروع حدائق وممرات مشاه وساحات.
لافتاً إلى أن التقرير أكد وجود أعمال جارية تم تنفيذها من قبل المقاول مخالفة للمواصفات متمثلة بأعمال خاصة بالبردورات لم يتقدم المقاول بطلبات الاستلام لها ولم يتم استلامها من قبل جهاز الأشراف بالبلدية .
كما تبين تكرار المخالفات من نفس المقاول وتم تكليفه بالإزالة وفق ما تم ملاحظته بخطاب رسمي من البلدية .
وتم أيضاً توجيه المقاول بالإزالة الفورية للأعمال المخالفة , واستبعاد مهندس المقاول المشرف على المشروع واستبداله بمهندس أخر ، بالإضافة الى تنبيه على المقاول بالتقيد بما ورد بخطاب البلدية , واخيراً تم تنبيه المقاول في حالة تكرار نفس الأخطاء سيتم تطبيق الإجراءات النظامية وفق ما يتضمنه عقد المشروع ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية .
وأكد الحموان أن توجيه سمو أمير المنطقة يأتي ضمن حرصه حفظه الله على متابعته الشخصية لكل ما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات ومعاقبة المقصرين والمخالفين لتطبيق المواصفات والمعايير وفق ما تنص عليه الأنظمة والتعليمات ومن أجل الحفاظ على المال العام .

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