أولياء أمور يشيدون بتجربة الطفولة المبكرة بعسير

المناطق - عسير

استضافت مرحلة الطفولة المبكرة في الابتدائية الثانية للبنات بأبها ، التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، مساء أمس ، عددًا من أولياء أمور الطلاب والطالبات وذلك برعاية وتشريف من مدير عام التعليم سعد الجوني ، وعدد من منسوبي ومنسوبات التعليم .

وتضمن الاحتفال عددا من الفقرات الإنشادية والعروض الوطنية، ومداخلات لأولياء الأمور أكدوا من خلالها أهمية مرحلة الطفولة المبكرة وانعكاسها على بناء شخصيات الطلاب وتنمية مهاراتهم ، وإعدادهم لمراحل الحياة المختلفة .

عقب ذلك اطلع الزائرون على مرافق المدرسة واستقلالية الفصول ودورات المياة وبيئات التعلم ، وسط ثناء من قيادات الإدارة على جهود المدرسة ومنسوباتها بقيادة القائدة إيمان آل جازع

يذكر أن اللقاء يهدف إلى تعريف المجتمع بمرحلة الطفولة المبكرة ، وإشراك أولياء الأمور في سير المرحلة وصولا إلى تحقيق أهدافها .



