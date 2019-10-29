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التدريب التقني بعسير يبدأ التدريب في برامج ( أتقن 5)

التدريب التقني بعسير يبدأ التدريب في برامج ( أتقن 5)
http://almnatiq.net/?p=792084
المناطق - عسير

بدأت المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير التدريب ببرنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” بمرحلته الخامسة حيث لازال التسجيل متاح بجميع البرامج عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa ويستمر لمدة أربعة أسابيع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي بأن برامج ” أتقن ” متاحة لجميع شرائح المجتمع حيث تم اختيار العديد من التخصصات التقنية والمهنية التي تلامس احتياجات المواطن حيث تعقد هذه البرامج خلال الفترة المسائية لمدة أربعة أيام من كل أسبوع بمعدل 4 ساعات يومياً، وتسعى المؤسسة من خلال هذا البرنامج لتقديم خدماتها لجميع الشرائح في المجتمع من الرجال والنساء للاستفادة من أوقات فراغهم بتعلم أي مهنة تساعدهم على قضاء احتياجاتهم الضرورية , وأضاف ” جميع المنشآت التدريبية في جميع محافظات منطقة عسير تفتح أبوابها للجميع وتقدم خدماتها لمن كان لديه الرغبة في تعلم أي مهنة بأحدث التجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة ” .

وكانت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير أنهت تدريب أكثر من 1600 مستفيد خلال المرحلتين الثالثة والرابعة.

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