محافظ حفر الباطن يعزي أسرة ضحايا الامطار

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

قام صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم بتعزية أسرة ضحايا الرياح المصاحبة للحالة المطرية التي شهدتها المحافظة مؤخراً.

ونقل سمو المحافظ تعازي صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز لأسرة الضحايا ، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.