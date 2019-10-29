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مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد

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مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد

مدير جامعة تبوك يرفع شكره للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد
http://almnatiq.net/?p=792104
المناطق- تبوك:

رفع معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي خالص شكره وبالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء.
كما أعرب عن شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على حرصه ومتابعته النظام منذ توليه الوزارة حتى صدرت الموافقة عليه.
وأشار معاليه إلى أهمية هذا النظام الذي سيعكس منطلقات وأهداف رؤية المملكة 2030 كما سينقل الجامعات إلى مرحلة جديدة من التطور والإبداع من خلال فتحه الأبواب لكل جامعة للاستقلال المنضبط بما يتيح لها أن تدير شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية بنفسها وبما يدعم مشاركتها في التنمية الوطنية الشاملة ويحقق تفعيل استثمار الموارد الذاتية ويعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة ويسعى في تنميتها وينمي روح المنافسة بين الجامعات مما يفتح مجالات واسعة للإبداع والتميز والابتكار .
وأضاف معاليه إن من مميزات هذا النظام إتاحة المجال للجامعات العالمية المتميزة لفتح فروع لها في المملكة وهذا يرفع من مستوى التنافس مع الجامعات المحلية بما ينعكس على مصلحة التعليم الجامعي بشكل عام كما يتيح النظام للجامعات حرية إنشاء تخصصاتها حسب رؤيتها ومتطلبات سوق العمل ويمكنها من فتح شركات ومراكز استثمارية لتنمية مواردها الذاتية والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني.
واختتم معاليه تصريحه بتهنئة الجامعات بهذا النظام داعياً الله – عز وجل – أن يوفق الجامعات لتطبيقه على الوجه الأكمل لتحقيق ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة من الجامعات سائلاً المولى- سبحانه – أن يديم على بلادنا العز والتمكين .

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