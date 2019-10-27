دار الملاحظة الاجتماعية بحائل تدشن حلقات لحفظ القران الكريم للأحداث.

المناطق - حائل

دشنت دار الملاحظة الاجتماعية بحائل برنامج حلقات تحفيظ القران الكريم لأحداث الدار بالتعاون والاشراف مع جمعية تحفيظ القران الكريم بالمنطقة.

واستهلت الحلقات القرآنية بحضور مدير الدار الاستاذ بشير مزعل العنزي ومشرف البرامج والانشطة بالدار الاستاذ أحمد سائر الشمري ومعلم الحلقة الاستاذ عايد سليمان الشمري .

وقال مدير الدار بشير العنزي تحرص الدار علی أن الهدف من انطلاقتها في سبيل تجويد وحفظ وتلاوة القران الكريم للأحداث حيث أنه المهذب الأول للنفوس وهو أفضل علاج لتعديل السلوك والتهذيب .

وثمن تعاون مدير جمعية تحفيظ القران الكريم الاستاذ عيادة الضبعان وما قام به من تذليل كل الصعاب وتسهيل اعتماد الحلقة والدعم الكامل للحلقة .