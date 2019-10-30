تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل

تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل

منطقة الجوف
مدير جامعة الأمير سطام : نظام الجامعات الجديد يتسم بالمرونة والحوكمة وضبط الجودة

مدير جامعة الأمير سطام : نظام الجامعات الجديد يتسم بالمرونة والحوكمة وضبط الجودة

منطقة الرياض
تباين أسعار النفط.. ارتفاعات تقلص الخسائر الحادة

تباين أسعار النفط.. ارتفاعات تقلص الخسائر الحادة

أبرز المواد
مظاهرات ليلية تجتاح مدنا عراقية.. وإعلان حظر التجول في ديالى

مظاهرات ليلية تجتاح مدنا عراقية.. وإعلان حظر التجول في ديالى

أبرز المواد

رئيس وزراء الهند يغادر الرياض

رئيس وزراء الهند يغادر الرياض
http://almnatiq.net/?p=792128
المناطق - الرياض

غادر دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار”.
وكان في وداع دولته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – الوزير المرافق – وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري ومندوب عن المراسم الملكية .

روابط ذات صلة

تباين أسعار النفط.. ارتفاعات تقلص الخسائر الحادة

تباين أسعار النفط.. ارتفاعات تقلص الخسائر الحادة
مظاهرات ليلية تجتاح مدنا عراقية.. وإعلان حظر التجول في ديالى

مظاهرات ليلية تجتاح مدنا عراقية.. وإعلان حظر التجول في ديالى
النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد

النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*