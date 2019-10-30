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ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني

ميسي يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني
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المناطق - وكالات

سجل ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفين وصنع هدفين، ليقود برشلونة للفوز 5-1 على ريال بلد الوليد، والتقدم إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء.

وخرج فريق المدرب إرنستو فالفيردي بالانتصار بسهولة في استاد كامب نو الذي كان من المفترض أن يستضيف مباراة القمة أمام ريال مدريد يوم السبت قبل تأجيل المواجهة إلى ديسمبر.

وأرسل ميسي تمريرة مذهلة إلى أرتورو فيدال ليتقدم صاحب الأرض2-1 بعدما أدرك كيكو أوليفاس التعادل لبلد الوليد ليلغي تقدم برشلونة المبكر بهدف كليمو لينغليه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وسدد ميسي ركلة حرة بشكل رائع في المرمى وأضاف هدفا آخر قبل أن يصنع هدفا جديدا لزميله لويس سواريز ليضمن انتصار برشلونة والوصول إلى 22 نقطة من عشر مباريات.

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