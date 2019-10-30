الأرصاد: أمطار رعدية على المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية نشر قبل 1 ساعة - 2:28 صباحًا, 30 أكتوبر 2019 م http://almnatiq.net/?p=792133 المناطق_الرياض نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء. وشملت توقعات الهيئة أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية. كما توقّعت الهيئة تكوّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ومرتفعات عسير، إلى جانب تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق ووسط وشمال المملكة. كما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 37 درجة مئوية في مكة المكرمة وجازان والأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في أبها.
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