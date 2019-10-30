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الإنذار_المبكر يبشر 3 مناطق بالهطولات

الإنذار_المبكر يبشر 3 مناطق بالهطولات
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المناطق_الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والشرقية) من حالات مناخية منوعة

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن جازان والباحة، تشهدان حالة من السحب الرعدية الممطرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية تستمر للثامنة مساء

وتشمل الحالة في جازان محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر، والدرب، والريس، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا وهروب)؛ فيما تشمل في الباحة: (الحجرة، والعقيق، والباحة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وفرعة غامد الزناد، وقلوة)

وفي تنبيه آخر، أفادت الأرصاد بتعرض عسير والشرقية إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية، تستمر للثامنة بعسير، والثانية عشرة ظهرًا بالشرقية

وتشمل الحالة بعسير: (أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب، ومحايل)؛ فيما تشمل بالشرقية: (الجبيل، والخفجي، والنعيرية، وحفر الباطن، ورأس تنورة، وقرية العليا)

ونبّهت الهيئةُ المدينةَ المنورة لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، وتستمر للسابعة مساء، وتشمل الحناكية والمهد

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