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مدير جامعة حفر الباطن: تكمن أهمية النظام الجديد للجامعات في استقلالية الجامعات اداريا و ماليا

مدير جامعة حفر الباطن: تكمن أهمية النظام الجديد للجامعات في استقلالية الجامعات اداريا و ماليا
http://almnatiq.net/?p=792136
المناطق_حفر الباطن
نرفع أيات الشكر و العرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين و سمو سيدي ولي العهد على إقرار النظام الجديد للجامعات الذي يعكس الرؤية الطموحة للمملكة.
كما نهنئ معالي وزير التعليم و نائبه للجامعات و الابتكار على إقرار النظام الجديد للجامعات.
تكمن أهمية النظام الجديد للجامعات في استقلالية الجامعات اداريا و ماليا مما يجعلها تقر موازناتها و برامجها بمرونة اكبر مما يجعلها تنمي مواردها الذاتية وفقا لخططها و ما تقره من برامج تتوافق مع التوجهات المستحدثة لسوق العمل بما يخدم الطلاب و الطالبات لإيجاد وطائف فترة زمنية قصيرة بعد تخرجهم. كما يطلق النظام الجديد للجامعات العنان للجامعات للإبداع في إقرار لوائحها التنفيذية مما يعزز دورها في كونها مصدر مهم للمعرفة و الابتكار. وأيضا يحث النظام الجديد للجامعات على عقد شراكات مع الجامعات العالمية بما يعزز جودة العمل الأكاديمي. ويرفع النظام الجديد للجامعات سقف الطموح للجامعات لافتتاح فروع لها خارج المملكة مما يعزز دور المملكة في الساحة الدولية علميا وأيضا يفتح المجال للجامعات العالمية لافتتاح فروع داخل المملكة مما يضفى على العمل الأكاديمي التنافسية. وهذا بلا شك يعد رافدا مهما للتنمية الوطنية الشاملة التي تسعى رؤية2030 إلى تحقيقها.

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