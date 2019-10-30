حرائق لوس أنجليس تدمّر منازل بملايين الدولارات

حرائق لوس أنجليس تدمّر منازل بملايين الدولارات

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حرائق لوس أنجليس تدمّر منازل بملايين الدولارات

حرائق لوس أنجليس تدمّر منازل بملايين الدولارات
http://almnatiq.net/?p=792144
المناطق_وكالات

في أحد أغنى أحياء مدينة لوس أنجليس الأميركية، دمر حريق غابات سريع الانتشار ما لا يقل عن خمسة منازل بملايين الدولارات وأجبر بعض المشاهير على الفرار في منتصف الليل

ومن بين الأحياء التي صدرت أوامر بإخلائها منطقة برنتوود الراقية التي اشتهرت على مستوى العالم في 1994 عندما اتُهم لاعب كرة القدم الأميركية السابق أو.جيه سيمبسون بقتل زوجته السابقة ونادل فيها. واليوم يعيش في برنتوود نجم كرة السلة ليبرون جيمس ومجموعة من نجوم الصف الأول في هوليوود ومنتجون أثرياء ومسؤولون تنفيذيون في شركات إعلامية، حسب «رويترز»

وقال جيمس الذي يلعب في نادي لوس أنجليس ليكرز إنه اضطر هو وزوجته للخروج بسيارتهما في الصباح الباكر بحثا عن مكان للبقاء فيه بعد فرارهما من منزل يقيمان فيه مع أطفالهما الثلاثة

واشترى جيمس منزله الذي يضم ثماني غرف للنوم في برنتوود بمبلغ 23 مليون دولار في أواخر عام 2017 وفقا لتقارير إعلامية. وعلى الطرف الشمالي من برنتوود، تحولت عدة منازل بملايين الدولارات إلى أنقاض على امتداد شارع مزين بأشكال مرعبة بمناسبة عيد كل القديسين (الهالويين). وانصهرت يد بلاستيكية دامية من زينة الهالويين أمام أحد المنازل وظلت جمجمة ضخمة على حالها أمام باب منزل آخر

وامتلأ الجو بالدخان الكثيف في حين حلقت طائرات هليكوبتر وطائرات صهاريج ورشت الماء من السماء

وقال الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر إنه كان ضمن آلاف فروا من منازلهم أثناء الليل

وأُلغي العرض الأول لفيلم شوارزنيغر الجديد (ترمينيتور: دارك فيت) الذي كان مقررا مساء أمس الاثنين بسبب الحرائق في المنطقة

وكان العرض الأول للفيلم مقررا في هوليوود على مسافة كيلومترات من الحريق. وقالت شركة باراماونت بيكتشرز للإنتاج السينمائي إن الطعام الذي كان سيقدم في الاحتفال بالعرض تم التبرع به لمراكز إيواء تابعة للصليب الأحمر الأميركي تستضيف الفارين من الحريق

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