هبوط اضطراري لطائرة “فقدت أحد إطاراتها”

هبوط اضطراري لطائرة “فقدت أحد إطاراتها”

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هبوط اضطراري لطائرة “فقدت أحد إطاراتها”

هبوط اضطراري لطائرة “فقدت أحد إطاراتها”
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المناطق_الرياض

أجبرت طائرة ركاب على الهبوط الاضطراري بعد وقت قصير من إقلاعها في رحلة بين مدينتين كينيتين، بعدما سقط أحد إطاراتها

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن الحادث وقع الاثنين بعدما أقلعت طائرة تابعة لشركة “سيلفرستون إير” من مطار لودوار، في شمال غرب كينيا متجهة إلى العاصمة نيروبي

لكن سقوط العجلة دفع بقائد الطائرة إلى تنفيذ هبوط اضطراري في مطار إيلدورت القريب، وقالت الشركة في بيان إن “الإجراء كان وقائيا. هبطت الطائرة بسلام”

وفي وقت لاحق، جرى نقل الركاب عبر طائرة أخرى إلى العاصمة الكينية

ورفضت متحدثة باسم شركة الطيران كشف عدد الركاب على متن الطائرة، قائلة إن الشركة لا تزال تحقق في الحادث

ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع على انزلاق طائرة مماثلة للشركة عن مدرج الهبوط، حيث اصطدمت بالأشجار بالمحيط بالمطار، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بين ركاب الطائرة

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