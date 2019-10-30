النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد

النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد

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النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد

النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بإبادة العثمانيين للأرمن.. وتركيا ترد
http://almnatiq.net/?p=792152
المناطق - وكالات

أيد مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام، إبادة جماعية، في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن الولايات المتحدة تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وبدوره وصف وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، قرار مجلس النواب بشأن قضية الأرمن بأنه “قرار مخز” من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة.

وأشار أوغلو إلى أن القرار الأميركي بشأن قضية الأرمن” لاغ وباطل” بالنسبة لتركيا.

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