مظاهرات ليلية تجتاح مدنا عراقية.. وإعلان حظر التجول في ديالى

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، بأنه تم إعلان حظر التجول في محافظة ديالى، وتعطيل الدوام الرسمي، وذلك بالتزامن مع استمرار التظاهرات الحاشدة في مدن كربلاء والبصرة والنجف.

وشهدت مدن كربلاء والبصرة والنجف في العراق، الثلاثاء، تظاهرات ليلية تضامنا مع المحتجين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، وفق ما ذكرت “سكاي نيوز عربية”.

وكان عشرات الآلاف من العراقيين قد احتشدوا في ساحة التحرير في وقت سابق من الثلاثاء، بعد تقارير عن قتل قوات الأمن لمحتجين في كربلاء الليلة الماضية، ورفض رئيس الوزراء الدعوة لانتخابات مبكرة.

وهذا هو أكبر تجمع في العاصمة منذ بدء الموجة الثانية من التظاهرات المناوئة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والنخبة الحاكمة، يوم الجمعة.

وأطلقت قوات الأمن المتمركزة على جسر الجمهورية القريب، الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة الحراسة، التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية، بحسب وكالة رويترز.

واكتظت الشوارع المحيطة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية ومركبات “التوك توك”، مع تدفق مزيد من الأشخاص صوب الساحة.