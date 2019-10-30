تباين أسعار النفط.. ارتفاعات تقلص الخسائر الحادة

المناطق - وكالات

تباينت أسعار النفط اليوم، مقلصة خسائر حادة سابقة مع تركيز المستثمرين على مؤشرات بأن توترات التجارة الأمريكية الصينية قد تنحسر الشهر القادم، وتوقعات بأن تكون مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات المكررة قد انخفضت الأسبوع الماضي.

وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 61.59 دولار للبرميل، مرتفعاً سنتين بعد تراجعه إلى 60.66 دولار.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضاً 27 سنتاً إلى 55.54 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سباق أدنى مستوى للجلسة عند 54.61 دولار.