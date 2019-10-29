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مدير جامعة الأمير سطام : نظام الجامعات الجديد يتسم بالمرونة والحوكمة وضبط الجودة

مدير جامعة الأمير سطام : نظام الجامعات الجديد يتسم بالمرونة والحوكمة وضبط الجودة
http://almnatiq.net/?p=792161
المناطق -الخرج

رفع معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على الدعم الكبير والرعاية التي يحظى بها التعليم في المملكة، بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

وأوضح في كلمة له بهذه المناسبة بأن نظام الجامعات الجديد الذي صدرت الموافقه عليه اليوم سوف يمهد الطريق نحو نقلة نوعية للتعليم العالي في المملكة لما يشتمل عليه من مزايا ومنافع، حيث يتميز النظام بالمرونة والحوكمة وتعزيز الموارد المالية والشراكة المجتمعية في رسم مستقبل التعليم العالي ومنح مجلسي الأمناء و مجلس الجامعة ورئيس الجامعة صلاحيات أكبر، في الأمور الأكاديمية والإدارية والمالية، وتعيين نواب رئيس الجامعة والعمداء، كما يتيح النظام تنمية موارد الجامعة من خلال قنوات نظامية، عن طريق الأوقاف، والاستثمار، وإنشاء الشركات، والرسوم الدراسية، ورسوم الاستشارات، والدراسات، وغيرها، وهذه الميز ستسهم بمشيئة الله في تحسين آداء الجامعات وسرعة تشكلها وتكيفها مع التغيرات الدولية ومواكبتها للتطور في العلوم والتخصصات وكذلك المواءمة مع سوق العمل واحتياجات المجتمع، كما لم يغفل النظام الجودة حيث أفرد لها مادتين تتعلقان بالاعتماد المؤسسي والاعتمادات البرامجية للتخصصات مما يؤكد حرص النظام على تحقيق الجودة وممارستها بشكل عملي.
وأكد أن هذه بعض من حسنات النظام الجديد، والكثير سيثمر بمشيئة الله، عند استحداث اللوائح التفصيلية والقواعد التنفيذية المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس والاستثمار وتنمية الموارد والأوقاف وأنظمة التعاقد وغيرها.

واختتم كلمته بتقديم التهنئة لوطننا الغالي صدور هذا النظام وسأل الله أن يكون فأل خير على الوطن والمواطن وانطلاقة جديدة للجامعات في فضاء الإبداع والابتكار.

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