تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل

تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل

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تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل

تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=792162
المناطق - الجوف

دشنت اليوم الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بمبنى محافظة دومة الجندل وذلك برعاية كريمة من سعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط وبحضور مشرف المراكز الصحية بقطاع دومة الجندل الاستاذ مساعد الفهد و مساعده المهندس زامل الريس والمشرف الفني بالقطاع الدكتور ايهاب عز الدين
وتم خلال تدشين الحملة إلقاء الضوء على أهمية أخذ اللقاح بشكل سنوي خاصة لمن يكونون عرضة للإصابة بها من الأطفال وكبار السن وقد قام الفريق الصحي المشارك وهم مركز صحي الشرق ومركز صحي الصفاة بعد ذلك بعمل فحوصات السكر وضغط الدم و إعطاء اللقاح لمنسوبي المحافظة .

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