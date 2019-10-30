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تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

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تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد
http://almnatiq.net/?p=792168
المناطق - وكالات

قال المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، الثلاثاء، إنه لا توجد أي عروض لمهاجم الفريق الويلزي غاريث بيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبينما يكتف الغموض مستقبل بيل مع النادي الملكي، قال زيدان إن بيل غادر إلى لندن “لأسباب خاصة” ولم يشارك في تدريبات الفريق استعدادا للقاء ليغانيس المقرر الأربعاء.

ولم يشارك بيل في مباراتي غلطة سراي ومايوركا بعد أن أصيب خلال فترة المنافسات الدولية الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد روجت لشائعات مفادها أن المهاجم الويلزي يجري مباحثات مع مسؤولي نادي “شنغهاي شينهوا” تمهيدا للانتقال للصين في يناير المقبل، وفق ما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وسبق أن ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن بيل “طفح به الكيل” من وضعه في ريال مدريد، خاصة بعد استبعاده “غير المبرر” من مواجهة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا بشهر أكتوبر الجاري.

ويأتي الاستبعاد الأخير ليعمق مشكلة بيل مع زيدان، خاصة بعد إعلان الأخير رغبته بمغادرة بيل للفريق، الصيف الماضي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن وكيل أعمال بيل، جوناثان بارنيت يعمل بشكل دؤوب للبحث عن ناد جديد لموكله، بعد انعدام الثقة بين اللاعب والنادي.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإسباني وإن كان بفارق نقطتين فقط عن المتصدر غرناطة، علما بأنه لعب مباراة واحدة أقل.

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