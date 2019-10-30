سامسونغ تحل مشكلة بصمة الأصابع في هواتف غالاكسي

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أشارت بوابة التقنيات هايزه أونلاين الألمانية إلى حل سامسونغ مشاكل مستشعرات بصمة الأصابع في هواتف غالاكسي S10 و S10+ و Note 10

ونشرت سامسونغ تحديث البرامج في كوريا الجنوبية على أن يطلق في البلدان الأخرى لاحقاً

ولدواعي الأمان حظرت بعض البنوك في السابق دعم المستشعرات في الهواتف الذكية المعنية في تطبيقاتها، وأشارت التقارير إلى أن المشكلة تحدث عندما يزود المستخدم هاتفه برقاقات حماية نسيجية معينة، قبل أن يحاول تخزين بصمات الأصابع

وفي واقع الأمر يسجل مستشعر الموجات فوق الصوتية الموجود أسفل الشاشة، نسيج رقاقة الحماية نفسه على أنه بصمة إصبع، وبالتالي فإن أي شخص يضغط بإصبعه على الشاشة عند نقطة الماسح الضوئي، يُمكنه الوصول إلى الهاتف الذكي