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“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
http://almnatiq.net/?p=792188
المناطق_الرياض

إلحاقا لإعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (“مسك”) بتاريخ 30/09/2019 عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية (“اتفاقية التأجيل”) بتاريخ 30/09/2019 مع البنك السعودي البريطاني (البنك الأول سابقاً والذي تم دمجه حاليا مع البنك السعودي البريطاني) والبنوك والمؤسسات المالية (البنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض) (“البنوك والمؤسسات المالية”)

تعلن شركة مسك عبر “تداول”عن توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية بتاريخ 29/10/2019 مع البنوك والمؤسسات المالية، والتي تم بموجبها تأجيل تاريخ سداد القروض المستحقة من تاريخ 31-10-2018 حتى 28-11-2019 (بدلاً من 31-10-2019) ليبقى رصيد التسهيلات الائتمانية 268.9 مليون ريـال سعودي حسب التعديل الموقع بتاريخ 29-10-2019

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