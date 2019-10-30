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حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=792189
المناطق_فهد المريخي 
قدم رجال حرس الحدود بقطاع سلوى في المنطقة الشرقية، مساء يوم الثلاثاء ١ / ٣ / ١٤٤١ هـ، المساعدة لمواطن إماراتي مع عائلته،  تعطلت مركبته بسبب نفاد خزان الوقود، وذلك في حدود مسؤوليات شاطئ العقير .
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر بأنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع سلوى، والمتضمن ورود اتصال من مواطن إماراتي على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، يفيد بأن مركبته توقفت عن السير بعد أن نفد الوقود منها، وبرفقته زوجته وطفلين، ويطلب المساعدة.
وأضاف:” على الفور، تم توجيه دوريات حرس الحدود الساحلية إلى الموقع، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتزويدهم بالوقود حتى غادروا الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد”.
وأهاب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بجميع المتنزهين ومرتادي البحر، بعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤ ) لطلب المساعدة،

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