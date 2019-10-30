احدث الأخبار

حرم أمير القصيم تدشن مقر إدارة السجن النسائي بعنيزة
أبرز المواد
 فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش حظر الحجاب في النزهات المدرسية
أبرز المواد
 حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية
أبرز المواد
 “مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية
أبرز المواد
 المملكة تدعو إلى اتساق عمليات مكافحة الإرهاب مع حقوق الإنسان
أبرز المواد
 “المسند: إعصار كيار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة
أبرز المواد
 ماليزيا تغلق حسابات الايرانيين مع اشتداد وطأة العقوبات الأمريكية
أبرز المواد
 رئيس الاتحاد الآسيوي يزور السعودية
أبرز المواد
 سامسونغ تحل مشكلة بصمة الأصابع في هواتف غالاكسي
أبرز المواد
 كويتي يشتكي: فتاة خدشت حيائي بفعل فاضح ثم هربت!
أبرز المواد
 حرائق لوس أنجليس تدمّر منازل بملايين الدولارات
أبرز المواد
 تدشين الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بدومة الجندل
منطقة الجوف
حرم أمير القصيم تدشن مقر إدارة السجن النسائي بعنيزة

حرم أمير القصيم تدشن مقر إدارة السجن النسائي بعنيزة

أبرز المواد
فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش حظر الحجاب في النزهات المدرسية

فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش حظر الحجاب في النزهات المدرسية

أبرز المواد
حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية

أبرز المواد
“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

أبرز المواد

حرم أمير القصيم تدشن مقر إدارة السجن النسائي بعنيزة

حرم أمير القصيم تدشن مقر إدارة السجن النسائي بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=792195
المناطق_عنيزة

دشنت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل حرم أمير منطقة القصيم رئيسة اللجنة التنموية النسائية بالمنطقة, أمس, مقر إدارة السجن النسائي الجديد بمحافظة عنيزة, بحضور حرم وكيل إمارة المنطقة منيرة بنت عبدالرحمن الطريقي, وحرم محافظ عنيزة منيرة السليم, ومديرة السجن النسائي بمحافظة عنيزة عبير بنت إبراهيم السلامة, ومنسوبات سجن عنيزة النسائي

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك أوبريت حبنا للمملكة , عقبه ألقت مديرة سجن عنيزة النسائي عبير بنت إبراهيم السلامة كلمة قدمت من خلالها الشكر والتقدير لسمو الأميرة عبير المنديل على دعمها وتشجيعها الدائم, مؤكدة أن السجون هي إصلاح وتهذيب وتأهيل, وأن تلك الخطوة هي نقلة نوعية يقدم من خلالها العديد من البرامج والتدريب والمهنية للنزيلات بما يتوافق مع توجيهات وزارة الداخلية, مقدمة شكرها لكافة منسوبات السجن النسائي على ما يبذل من جهود وتعاون لتحقيق كل نجاح

ثم توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية للشاعرة أشجان العبدالله, تلا ذلك عرض مرئي بعنوان السجون إصلاح وتهذيب , بعد ذلك قدم أوبريت عاش سلمان

وأشادت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت سلمان المنديل بما شاهدته من أعمال ومبادرات وبرامج تم إطلاقها بالسجن النسائي بمحافظة عنيزة

روابط ذات صلة

فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش حظر الحجاب في النزهات المدرسية

فرنسا: مجلس الشيوخ يناقش حظر الحجاب في النزهات المدرسية
حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية

حرس الحدود يساعد مواطناً إماراتياً بعد نفاد الوقود من مركبته بالمنطقة الشرقية
“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

“مسك” توقيع تعديل لاتفاقية تأجيل سداد التسهيلات الائتمانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*