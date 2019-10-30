وزير الطاقة السعودي: طرح “أرامكو” سيأتي بالوقت المناسب

المناطق_الرياض

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز إن طرح شركة “أرامكو السعودية” سيكون قريباً، مؤكداً أنه سيتم في الوقت المناسب وبمنهجية مناسبة وبالقرار الصحيح

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها باليوم الثاني بفعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن القرار سيكون سعودياً في المقام الأول وبقرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

وتابع: “لن أتحدث عن النفط وكذلك لن أتحدث عن الطرح الأوّلي لشركة أرامكو، وهذا الأمر سيأتي في الوقت المناسب”

أوضح الوزير أن المملكة اتخذت خطوات لإصلاح أسعار الطاقة في 2016، لترشيد الاستهلاك ولتأكيد استدامة النمو الاقتصادي

وأشار إلى أن المملكة تقوم بإصلاح منظومتها بمجال الطاقة الذي يشمل دمج نظم الطاقة وإعادة هيكلة هذا القطاع وجعله أكثر كفاءة من خلال العديد من المبادرات، من خلال ازالة بعض المواد السائلة في مواد توليد الطاقة وكذلك استخدام العدادات الذكية

وأشارت تقارير إعلامية أمس الثلاثاء أنه سيتم الإعلان من هيئة السوق المالية عن طرح شركة أرامكو السعودية الأحد 3 نوفمبر، على أن يبدأ الاكتتاب في 4 ديسمبر المقبل