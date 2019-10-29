مجلس بلدي حائل يجذب الأهالي في مبادرة فلنغرسها ..ويخصص مواقع لتسهيل التوزيع غدًا

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جذبت مشاركة مجلس بلدي حائل من خلال الحملة التطوعية لتشجير مدينة حائل تحت شعار ( فلنغرسها ) نسبة عالية من الزوار والاهالي ..

وأوضح المجلس البلدي على ضرورة مشاركة المجتمع في انجاح الفعاليات مبينا انه ‏لايزال توزيع الشتلات مستمر خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس بمقر المجلس البلدي

‏من الساعة ٨ صباحاً إلى الساعة ٢ ظهراً مضيفآ انه تسهيلاً على المواطنين تم تحديد موقعين جدد لتوزيع الشتلات بجنوب وشمال المدينة بدء من غدا الخميس ٣-٣ الساعة ٤:٣٠ عصراً يستمر يوم واحد فقط في جنوب المدينة بحديقة الشفاء مقابل مبنى الخدمة المدنية والاخر شمال المدينة بحديقة القصور مقابل المستشفى السعودي الالماني حيث سيقوم المجلس بتوزيع الشتلات بمختلف أنواعها .

الی ذلك أوضح رئيس المجلس البلدي بأمانة حائل الاستاذ عايد العديم أن الحملة التطوعية التي ينظمها المجلس البلدي بالتعاون مع جمعية حائل للعمل التطوعي والجهات الحكومية تعزز من تشجير وتجميل المرافق والاحياء والمنازل، مبيناً أنه سيتم خلال الحملة غرس ٦٠ ألف شجرة ظل على مرحلتين .

وشكر رئيس المجلس البلدي بأمانة حائل دعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لكافة مجالات التنمية والتطوير بالمنطقة وخاصة ما يتعلق منها بالبيئة مقدماً شكره للجان المنظمة و الداعمين من القطاعات الخاصة

وأشار الى ان المجلس مع أمانة المنطقة عمد الى تعزيز الجانب التوعوي للحفاظ على البيئة ، والاهتمام بزراعة الاشجار والنباتات بهدف تعليم المجتمع طرق تنسيق الاشجار، والاستغلال الامثل للمساحات والجوانب ، وتثقيف المجتمع بسبل العناية بالشتلات الزراعية لتحويل منازلهم الى متنفسات خضراء وارفة وتعزيز روح المنافسة للاهتمام بالاشجار .