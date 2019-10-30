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إنطلاق فعاليات الاولمبياد الوطني للروبوت (المشاريع الابداعيه ) بتعليم الطائف

إنطلاق فعاليات الاولمبياد الوطني للروبوت (المشاريع الابداعيه ) بتعليم الطائف
http://almnatiq.net/?p=792206
المناطق_عادل الزهراني
انطلقت فعاليات الاولمبياد الوطني للروبوت (المشاريع الابداعيه ) في الإداره العامه للتعليم بمحافظة الطائف ممثله في قسم النشاط العلمي بإدارة النشاط الطلابي , وذلك بمشاركة ١٦ مشروع إبداعي ، وبرعاية من مجمع العبادي التعليمي الأهلي في الجوري مول .

ويهدف الاولمبياد إلى الاعتزاز بالمبادئ والقيم الاسلاميه التي حثت علي العلم والتعلم , والاسهام في بناء جيل مبدع قادر علي التعامل مع العالم بلغه علميه , كما يساهم في اعداد الطلاب للتفاعل العلمي في المحافل الدوليه , وينمي الميول والاتجاهات الاجابيه نحو مجالات العلوم والتقنيه , كما يرسخ ما يدرسه الطلاب من حقائق ونظريات وربطها بالحياة اليوميه وصقل مهاراتهم العلمية  , كما يثري الجانب المعرفي والمهاري في مجالات العلوم والتقنيه لدي الطلاب , كما ينمي مهارات حل المشكلات بطرق علميه ابداعيه .

وكانت قد حددت الضوابط العامه للمشاركة في الاولمبياد , بحيث تكون المشاركات من طلاب المرحلة المتوسطه والثانوية في مدارس التعليم العام وذلك في 9 مجالات منها  حماية البيئة , التعليم , خدمة المجتمع , الاقتصاد , الصناعة , الفنون , الهندسة , الرياضة , الطب والصحة , التقنية , السياحة , الأمن والسلامة , في حين أن جميع هذه المشاركات سوف يتم تحكيمها عمليا ونظريا وفق معايير محدده .

وقد اشتمل المعرض المصاحب لهذه الفاعلية مشاريع ابتكارية ابداعية قدمها 16 طالباً من 16 مدرسة متوسطة وثانوية وبمشاركة 16 مدرب وقائد مدرسة , حيث كانت من ضمن تلك المشاريع ( قارب النجاة , السوبر ماركت الذكي , سماء وطني آمنة , رئة ورديه , ربوت الاطفاء الذكي , حماية وطن , لست معاقا , المنقذ , الروبوت المزارع , المساعد الطبي , المزارع الالكتروني , السلة الذكية , الشريحة الطبية , الروبوت الموجة , المشاعر الذكية , ‪ABR ‬  ).

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