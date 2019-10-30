تركى آل الشيخ: أنا والخطيب رجالة ونستحمل.. وعائلته خط أحمر.. “اختشوا”

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قال المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، إنه أرسل مندوبه عبد الرحمن الحمودى لزيارة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي المصري، من أجل الاطمئنان على صحته.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيس بوك، قائلاً: “الكابتن الأخ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أخي ومندوبي عبد الرحمن الحمود للاطمئنان على صحته.. ووصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته أن هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي.. أنا وبيبو رجالة ونستحمل.. أما الأخت الكريمة وبناتها خط أحمر لا أسمح للإساءة لهم ولم أجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة.. عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة.. اختشوا.. وحقها وبناتها على راسي من فوق.. وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى … آمين”.