مستشار الأمن الوطني البحريني: الاعتداءات على معامل النفط والناقلات وجهت تحذير للمجتمع الدولي

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أكد اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بايدك 2019)، ان الاعتداءات الارهابية المدانة على ناقلات النفط المدنية وعلى معملين نفطيين تابعين لشركة ارامكو السعودية وجهت تحذيرا جديدا للمجتمع الدولي بأسره، بضرورة مواجهة الارهاب والدول الراعية له، وضمان سلامة الممرات البحرية، مؤكدا سموه موقف البحرين الثابت بالوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من اجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها. كما اكد سموه مضي مملكة البحرين قدماً في مساندة كل تحرك ومبادرة من أجل إيجاد بيئة آمنة ومزدهرة في منطقتنا.

واكد سموه في كلمه القاها في حفل افتتاح فعاليات مؤتمر “التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط” المقام في البحرين ان منطقة الشرق الاوسط تشهد اختلال توازن النظام الاقليمي ومرحلة شديدة الاضطراب، من مظاهرها الحروب القادمة على الارهاب والطائفية والاعلام الموجه وتقويض المؤسسات الوطنية والتدخل في شؤون الدول الداخلية. وبنظرة على خارطة احداث المنطقة، يمكن التمايز بين جبهتين، احداهما تضم رعاة الارهاب والفوضى والخراب، بينما الجبهة الاخرى هي تحالف الاعتدال والاستقرار والتنمية، والتي تكافح بنجاح لإحباط مشاريع ومخططات الهيمنة والعنف والفتنة

واضاف سموه بالقول: “جاء اختيارنا للتكنولوجيا العسكرية كعنوان لمؤتمر النسخة الثانية باعتبارها من المجالات الحيوية، حيث خلقت الطفرات التكنولوجية واقعا جديدا من الفرص والقدرات، كما أفرزت تحديات غير مسبوقة، ونستطيع القول ان شكل وحجم النزاعات يتغير بوتيرة متسارعة تبعا لتطورات التكنولوجيا العسكرية. وعلى مدى العقود الماضية، شهد العالم ظهور أجيال جديدة من الاسلحة والمعدات اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم وعلوم ميكانيكا الكم وغيرها. والملاحظ ان طبيعة الصراع الدولي تتحول تدريجيا من جيوسياسية واقتصادية الى جيوتكنولوجية، وبالتأكيد ستكون الحروب الالكترونية والتكنولوجيات الجديدة العامل الحاسم في حروب المستقبل”.

من جهته أكد معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التحدي الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في حماية التكنولوجيا المتطورة من وقوعها في ايدي الإرهابيين والمتطرفين حتى لا تتحول الى مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبين معاليه اثناء مشاركته اليوم الثلاثاء في الجلسة الأولى لمؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط المنعقد في البحرين.

ان العالم على اعتاب تغيير جذري في التخطيط العسكري بمحاذاة التكنولوجيا المتطورة، مضيفا: “يجب ان ننظر للمستقبل بتفاؤل وعقول منفتحة من خلال تبني احدث التكنولوجيات لنجعل العالم مكانا اكثر أمانا، ولضمان سيادة النظام بدلاً من انتشار الصراعات”.

وبين الزياني ان مواكبة اخر التطورات التكنولوجية في التسلح سيكون الضمانة الرئيسية للانطلاق نحو المستقبل بثقة ومنعة مع تحسين العقيدة القتالية وضمان حماية المدنيين من أية اخطار او تهديدات محتملة مستقبلاً.

ولفت الى ان العقيدة الدفاعية لدول المنطقة والعالم يجب ان يتم تحسينها وتطويرها بما ينسجم مع اخر التطورات التقنية لمواجهة الهجمات السيبرانية وزيادة الوعي المعرفي بكيفية ادارة المعارك المستقبلية من الناحية العملياتية والتقنية والعسكرية.

بدوره، أكد الأدميرال جيمس مالوي قائد القوات البحرية في القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية قائد الأسطول الأمريكي الخامس في القوات البحرية المشتركة أن الامن البحري يعتبر في غاية الاهمية بالنسبة للمنطقة والتجارة العالمية، مؤكدا اهمية استفادة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة من كل الوسائل الذكية والمتطورة لتعزيز الأمن والاستقرار في المياه الاقليمية.

وأشار مالوي للهجمات الاخيرة على المنشآت النفطية السعودية خلال الشهر الماضي، وقال ما إن ما حصل من هجمات لا يمكن قبوله على الإطلاق” مؤكدا وجوب أن نكون جاهزين معا لمواجهة التهديدات والاستفادة القصوى من تنقيح المعلومات والمعرفة التقنية – العسكرية.

ولفت الى ان مشاركة المعلومات والفهم المشترك للوقائع ضروري لازدهار كل الامم، مضيفا بالقول: “على المستوى الاقليمي والدولي، يجب ان يكون هناك اولوية للامن البحري وحماية الممرات المائية، من خلال توفير المصادر والعلاقات العسكرية الوثيقة لتحقيق الاستجابة المشتركة من اجل مواجهة التطورات الناشئة.

وأكد استعداد الولايات المتحدة للاستثمار بالمزيد من التقنية الجديدة وتبنيها في الحلول العسكرية بما يؤمن سيادة القانون والتجارة البحرية المشروعة على مستوى المنطقة والعالم.

وأكد وقوف الولايات المتحدة مع شركائها في المنطقة عبر القوات البحرية المشتركة ‪CMF‬ التي مقرها مملكة البحرين وتضم 33 دولة عضواً لمواجهة اي تهديدات تؤرق امن المياه الاقليمية على غرار القرصنة او الارهاب او غيرها من ممارسات غير قانونية .

من جانبه، قال سكوت ماغوان نائب الرئيس ومدير برامج شركة بيل الأمريكية ان الشركة اخذت على عاتقها تبني احدث التقنيات المتطورة في عالم التصنيع العسكري لمواكبة الطلب المتزايد على الآليات العسكرية المزودة بأحدث التقنيات وأجودها وأوضح أن الطلبيات العسكرية تركز كذلك في الوقت الحاضر على استخدام طائرات تطير لمسافات اطول بمعدل استهلاك وقود اقل وانتشارها لمدى ابعد من اي وقت مضى لتمكينها من انجاز مهامها الاستطلاعية والعسكرية بدقة وسرعة فائقتين.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر اكد رئيس مركز المعلومات الاوروبي الخليجي، ميتش بيلفر، نجاح مملكة البحرين في التصدي للهجمات السيبرانية، عبر استراتيجية ردع الكتروني متطور، قطعت على الجماعات الإرهابية الوصول لأهدافها، وهي تجربة مذهلة للغاية يمكن نقلها إلى دول العالم التي تواجه ذات الخطر الإرهابي.

وتناولت الجلسة في محاورها آثار التكنولوجيا العسكرية على الاستراتيجيات الراهنة للدفاع السيبراني باستعراض تجارب الدول والمؤسسات الدفاعية من خلال ثلاثة مضامين رئيسية؛ أهمية الأمن السيبراني في ضوء ثورة الاتصالات الحديثة، استراتيجيات الدول الكبرى في مجال الدفاع السيبراني والدروس المستفادة منها، وأخيراً دور التعاون الاقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني.