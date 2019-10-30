غرفة أبها تشارك  بالمعرض المعسكر النموذجي الاولي بجامعة الملك خالد

المناطق_عسير

في إطار التعاون المشترك شاركت غرفة أبها بالمعرض المصاحب لفعالية المعسكر النموذجي الاولي ، الذي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة الملك خالد ،ضمن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجا الله السلمي ، وتهدف الفعالية إلى نشر مفهوم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع منسوبي الجامعة من طلاب وطالبات وموظفين وأعضاء هيئة تدريس على تحويل أفكارهم من مشاريع وأبحاث إلى مشاريع وشركات ناشئة للمساهمة في دعم وتحفيز اقتصاد الوطن وتوفير الوظائف.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن الحويزي على أن مشاركة الغرفة بالمعرض المصاحب لفعالية المعسكر النموذجي الاولي ، الذي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جامعة الملك خالد يأتي من حرص الغرفة على تفعيل التعاون بين المختصين في الجامعة والغرفة لإعداد ومتابعة الخطط المستقبلية، حيث أن هناك تقاطعات بين أهداف الغرفة والجامعة تؤدي إلى تحقيق أهداف الغرفة والجامعة معاً لتحقيق هدف مشترك هو دعم وتنمية عسير ، حيث أن الغرفة تقوم بدور حيوي في تفعيل وإثراء القطاع الخاص، محققة عدداً من الإنجازات في قيادة العمل المؤسسي لهذا القطاع وتبني مبادراته وتعزيز إسهاماته في تنفيذ برامج التنمية الشاملة في الحاضر والمستقبل.

يسترسل قائلاً : هناك آمالاً كبيرة لتفعيل التعاون بين الغرفة وجامعة الملك خالد ، إيمانا من الغرفة بأهمية هذه الشراكة بين الغرفة والجامعة، ولدي الغرفة طموحا بان يتعزز التعاون من خلال تشكيل لجانا سوف تعمل على تفعيل هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة منها. حيث الآمال معقودة لتحقيق عدة أهداف منها إبراز أهمية الخارطة الاستثمارية ودورها في توجيه عجلة التنمية ، مناقشة التوجهات الاستثمارية بعسير ، دعم خدمة المجتمع .

واختتم الحويزي تصريحه مشيراً إلى إن استثمار الموارد البشرية بكفاءة يتطلب توليد فرص العمل ورفع الإنتاجية من خلال حفز الاقتصاد المحلي لتوليد فرص عمل ذات محتوى وقيمة مضافة عالية وكذلك تحسين مستوى ونوعية وجودة مخرجات التعليم والتدريب ومواءمتها مع الاحتياجات الآنية والمستقبلية للاقتصاد المحلي ،كما يتطلب تفعيل التكامل والتنسيق بين الغرفة والجامعة ، ويتم من خلال دعم دورهما في توفير متطلبات تنمية الموارد البشرية وتوظيفها والتي تشمل توفير فرص العمل المنتجة ذات القيمة المضافة العالية، وفرص التعليم والتدريب وفق الاحتياجات .