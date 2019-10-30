عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها

عُقد

بغرفة أبها ملتقى الإستثمار التعديني بمنطقة عسير ، وذلك بمسرح الغرفة ، حيث تم تناول عدة محاور خلال الملتقى منها محور نظرة مستقبلية لقطاع التعدين والإستثمارات التعدينية بمنطقة عسير وقام بتقديمه الأستاذين عطية الزهراني و محمد العيدروس من وكالة الثروة المعدنية،

ثم تلا ذلك محور الموارد المعدنيه المسجلة للتواجدات الفلزية واللافلزية الموجوده بمنطقة عسير وقدمه كبير الجيولوجيين ممدوح أبو صفيه الجهني و الجيولوجي رايد زهير شامي من هيئة المساحة الجيولوجيه

واختتمت فعاليات الملتقى بالمحور الثالث بعنوان مقومات وفرص الإستثمار التعديني بمنطقة عسير وقام بالحديث فيه الدكتور / حسين محمد آل عبيد الأستاذ المشارك بكلية الأعمال، والدكتور عبدالإله محمد مايت الأستاذ المساعد بكلية الهندسة من جامعة الملك خالد.