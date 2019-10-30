احدث الأخبار

الجيش اللبناني: حان وقت فتح جميع الطرق المقفلة بالبلاد
أبرز المواد
 تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد
أبرز المواد
 أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي
أبرز المواد
 عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها
أبرز المواد
 غرفة أبها تشارك  بالمعرض المعسكر النموذجي الاولي بجامعة الملك خالد
منطقة عسير
 مشروع البحر الأحمر يستقبل زواره نهاية 2022
أبرز المواد
 إنطلاق فعاليات الاولمبياد الوطني للروبوت (المشاريع الابداعيه ) بتعليم الطائف
أبرز المواد
 مستشار الأمن الوطني البحريني: الاعتداءات على معامل النفط والناقلات وجهت تحذير للمجتمع الدولي
أبرز المواد
 مجلس بلدي حائل يجذب الأهالي في مبادرة فلنغرسها ..ويخصص مواقع لتسهيل التوزيع غدًا
منطقة حائل
 مدير جامعة حفر الباطن: تكمن أهمية النظام الجديد للجامعات في استقلالية الجامعات اداريا و ماليا
المنطقة الشرقية
 خطة لـ”عزل ترامب “.. والبيت الأبيض يعلق على “الخدعة” الغير مشروعة!
أبرز المواد
 تركى آل الشيخ: أنا والخطيب رجالة ونستحمل.. وعائلته خط أحمر.. “اختشوا”
أبرز المواد
الجيش اللبناني: حان وقت فتح جميع الطرق المقفلة بالبلاد

الجيش اللبناني: حان وقت فتح جميع الطرق المقفلة بالبلاد

أبرز المواد
تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

أبرز المواد
أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي

أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي

أبرز المواد
عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها

عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها

أبرز المواد

الجيش اللبناني: حان وقت فتح جميع الطرق المقفلة بالبلاد

الجيش اللبناني: حان وقت فتح جميع الطرق المقفلة بالبلاد
http://almnatiq.net/?p=792246
المناطق - وكالات

طلبت قيادة الجيش اللبناني من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة، ووصل كل المناطق بعضها ببعض، مؤكدة في الوقت ذاته، على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، الأربعاء، أنه “وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة”.

وأشار البيان إلى أن هذ الطلب يهدف إلى “إعادة الحياة إلى طبيعتها ووصل كل المناطق بعضها ببعض تنفيذا للقانون والنظام العام”.

وشدد بيان الجيش على تأكيد “حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط”.

وبعد البيان، يحاول الجيش اللبناني فتح عدد من الطرقات الرئيسية شمالي بيروت، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام، توصل قوات الأمن والجيش اللبناني مع المعتصمين، إلى تفاهم على فتح معظم الطرق في مدينة طرابلس، باستثناء الطريق الرئيسية في البداوي والطرق المؤدية الى ساحة النور.

وكان إغلاق الطرق سلاحا مهما بيد المحتجين اللبنانيين، طيلة فترة المظاهرات التي بدأت قبل أسبوعين مطالبة برحيل الحكومة ومكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن أنه وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس ميشال عون، بعد أن وصلت محاولاته لحل الأزمة إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.

روابط ذات صلة

تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد

تصريحات تنفي شائعات رحيل غاريث بيل عن ريال مدريد
أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي

أمير عسير يتفقد محافظة خميس مشيط ويلتقي المسؤولين والأهالي
عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها

عقد ملتقى الاستثمار التعديني بمنطقة عسير…ضمن مبادرات غرفة أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*