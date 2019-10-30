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صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء

صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء
http://almnatiq.net/?p=792256
المناطق - وكالات

أعلن باحثون يابانيون العثور على اكتشافٍ، أثار دهشتهم على حد وصفهم، بين فكي قرش الحوت.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل”، تم العثور على مخلوقات صغيرة أطلقوا عليها اسم “بودوسيروس جينبي” تنتمي إلى فصيلة الجمبريات.

الكائنات الدقيقة معروفة بقدرتها على التكيف والعيش في بيئات متنوعة، بداية من الجبال الشاهقة إلى البحار العميقة، إلا أن الباحثين عبروا عن دهشتهم بإيجادها في فم حيوان.

وأشار العلماء إلى أن المخلوقات التي يتراوح عادة طولها بين 3 و5 سنتيمترات، مذهلة بالفعل، لأن في وسعها العيش في بيئات شديدة الاختلاف.

وأوضح الباحثون أن أهم الأسباب التي تدفع هذه المخلوقات لاختيار بيئة من هذا النوع، هو أنها بمثابة موطن جيد يتوافر فيه الطعام والمياه، كما أنه ملاذا آمنا من الكائنات المفترسة.

 

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