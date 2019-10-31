ترمب: مدينة شيكاجو أخطر من أفغانستان.. معدل الجريمة مرتفع

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة إن شيكاجو أخطر من أفغانستان التي تخوض الولايات المتحدة حربا فيها منذ 18 عاما مشيرا إلى معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان.

وبحسب “رويترز” أضاف “هذا محرج لنا كدولة. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاجو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها. هذا صحيح”.

ووجه ترمب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاجو إيدي جونسون الذي رفض حضور الاجتماع تعبيرا عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة له للمدينة منذ توليه الرئاسة في 2017. ويتمتع الحزب الديمقراطي بتأييد كبير في شيكاجو.

وفي إشارة لجونسون، قال ترامب “هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احتراما في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. وهل تعرفون لماذا؟ هذا لأنه لا يؤدي عمله”.

وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاجو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة في 2017. وذكرت صحيفة شيكاجو تريبيون أن عدد جرائم القتل في شيكاجو منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة.

وردت لوري لايتفوت رئيسة بلدية شيكاجو، وهي ديمقراطية، على ترمب على تويتر قائلة إنه لا مفاجأة في أنه “أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاجو”.

وأضافت “من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة”.

وشارك الآلاف في شيكاجو في مظاهرة خارج برج ترمب حيث كان الرئيس يجمع نحو 4 ملايين دولار لحملة انتخابه لفترة ثانية عام 2020 وللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالمضي في مساءلة ترمب تمهيدا لعزله وإدانته.