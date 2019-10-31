الليرة التركية تتتراجع بعد إقرار العقوبات الأمريكية الجديدة

المناطق - وكالات

فقدت الليرة التركية نحو 0.2% من قيمتها أمام الدولار فور موافقة مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب توغلها في شمالي سوريا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة 0.2% إلى 5.75 ليرة لكل دولار، في حين كانت قد أنهت التعاملات الرسمية اليوم بانخفاض نسبته 0.1% فقط.

وأشارت بلومبرج إلى أن 403 أعضاء بالمجلس صوتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 16 فقط، وتم تمرير القانون بموجب إجراء مستعجل يتطلب تمرير أغلبية الثلثين.