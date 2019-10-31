احدث الأخبار

خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم
أبرز المواد
 رجل يسافر لعلاج السرطان فيربح آلاف الدولارات
أبرز المواد
 صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء
أبرز المواد
 “التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد
أبرز المواد
 خالد الفيصل يتوج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي
أبرز المواد
 استمرار “نزيف” قتلى التظاهرات في العراق.. ومصرع عنصر أمن
أبرز المواد
 وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع يقوم بجولة تفقدية لمحطات تصريف مياه الأمطار
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يطلع على التقرير السنوي الخامس والخمسين لمؤسسة النقد
المنطقة الشرقية
 مكتب المشاريع ذات الأولوية ينجح في معالجة 38 حالة لمشروعات استثمارية متعثرة
المنطقة الشرقية
 محافظ القطيف يترأس اجتماع المجلس المحلي
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تنظم المؤتمر الثالث للمستجدات في علاج الحالات المزمنة
المنطقة الشرقية
 تدشين مضمار المشاة في الخرج
منطقة الرياض
خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم

خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم

أبرز المواد
رجل يسافر لعلاج السرطان فيربح آلاف الدولارات

رجل يسافر لعلاج السرطان فيربح آلاف الدولارات

أبرز المواد
صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء

صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء

أبرز المواد
“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد

“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد

أبرز المواد

خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم

خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم
http://almnatiq.net/?p=792273
المناطق - الرياض

أكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء، أن متوسط الأيام اللازمة للحصول على خدمة تسجيل المنتجات، انخفضت بالنسبة إلى الغذاء من 11 يوما إلى يوم واحد فقط، كما انخفضت فترة إدراج المنتج التجميلي من 17 يوما إلى يوم واحد، وفي الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة تقلصت مدة التسجيل من 20 يوما إلى يومين.
وأضاف، أن الهيئة طبقت إجراءات عدة تسهم في تسريع مرور الشحنات عبر المنافذ، كالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك، وكذلك مبادرة تقييم المخاطر للمنتجات أو الشحنات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توحيد إجراءات التفتيش في كل منافذ المملكة.
وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد تطورا كبيرا في مجالات تنموية واقتصادية عديدة تشهدها المملكة، والعمل في القطاع الحكومي، الذي يتطلب تنسيقا عاليا بين القطاعين ليتم التطوير بسلاسة ودون التأثير سلبا في المستهلك أو القطاع الخاص.
واستعرض الجضعي خلال لقاء في غرفة الرياض بحضور منتجي ومستوردي السلع الزراعية والغذائية، رؤية واستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الريادة العالمية، وذلك استنادا إلى أسس علمية تعزز وتحمي الصحة العامة وتضمن للمواطنين والمقيمين أغذية وأدوية وأجهزة طبية آمنة وبأعلى المعايير العالمية، وأن تكون الهيئة مرجعا لدول المنطقة فيما يخص المتطلبات، ومركزا لانطلاق الشركات للأسواق العالمية.

روابط ذات صلة

رجل يسافر لعلاج السرطان فيربح آلاف الدولارات

رجل يسافر لعلاج السرطان فيربح آلاف الدولارات
صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء

صورة… اكتشاف بين فكي القرش يثير دهشة العلماء
“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد

“التعليم” تنفي إلغاء مكافآت الطلاب بنظام الجامعات الجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*