خفض فترة تسجيل الأغذية وإدراج المنتجات التجميلية إلى يوم

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أكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء، أن متوسط الأيام اللازمة للحصول على خدمة تسجيل المنتجات، انخفضت بالنسبة إلى الغذاء من 11 يوما إلى يوم واحد فقط، كما انخفضت فترة إدراج المنتج التجميلي من 17 يوما إلى يوم واحد، وفي الأجهزة والمنتجات الطبية منخفضة الخطورة تقلصت مدة التسجيل من 20 يوما إلى يومين.

وأضاف، أن الهيئة طبقت إجراءات عدة تسهم في تسريع مرور الشحنات عبر المنافذ، كالربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك، وكذلك مبادرة تقييم المخاطر للمنتجات أو الشحنات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توحيد إجراءات التفتيش في كل منافذ المملكة.

وشدد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد تطورا كبيرا في مجالات تنموية واقتصادية عديدة تشهدها المملكة، والعمل في القطاع الحكومي، الذي يتطلب تنسيقا عاليا بين القطاعين ليتم التطوير بسلاسة ودون التأثير سلبا في المستهلك أو القطاع الخاص.

واستعرض الجضعي خلال لقاء في غرفة الرياض بحضور منتجي ومستوردي السلع الزراعية والغذائية، رؤية واستراتيجية الهيئة التي تهدف إلى الريادة العالمية، وذلك استنادا إلى أسس علمية تعزز وتحمي الصحة العامة وتضمن للمواطنين والمقيمين أغذية وأدوية وأجهزة طبية آمنة وبأعلى المعايير العالمية، وأن تكون الهيئة مرجعا لدول المنطقة فيما يخص المتطلبات، ومركزا لانطلاق الشركات للأسواق العالمية.