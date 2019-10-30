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كلية الملك خالد العسكرية تحصل على المركز الأول ضمن مؤشر “نضج” بين الكليات العسكرية

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كلية الملك خالد العسكرية تحصل على المركز الأول ضمن مؤشر “نضج” بين الكليات العسكرية

كلية الملك خالد العسكرية تحصل على المركز الأول ضمن مؤشر “نضج” بين الكليات العسكرية
http://almnatiq.net/?p=792285
المناطق-الرياض

حصلت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني على رضى وزراة الخدمة المدنية وفقاً لمؤشر “نضج”، وحسب المؤشر تعتبر الكلية الوحيدة من بين الكليات العسكرية التي تنال هذا المستوى.

جدير بالذكر أن مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية هو أداة تقييم مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور.

كما يساعد هذا المؤشر على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال للخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القنوات.

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