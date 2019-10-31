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تطبيق SlideShow Maker لتحرير الصور وجمعها في مقاطع فيديو مميزة
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تطبيق SlideShow Maker لتحرير الصور وجمعها في مقاطع فيديو مميزة

تطبيق SlideShow Maker لتحرير الصور وجمعها في مقاطع فيديو مميزة

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تطبيق SlideShow Maker لتحرير الصور وجمعها في مقاطع فيديو مميزة

تطبيق SlideShow Maker لتحرير الصور وجمعها في مقاطع فيديو مميزة
http://almnatiq.net/?p=792287
المناطق - الرياض

دائما ما يأخذ تصميم مقاطع الفيديو على أجهزة الكمبيوتر كثيرا من الوقت والجهد لجمع عدة صور أو قوالب وإحداث التأثيرات عليها وجعلها في مقطع فيديو بتنسيق ممتاز وجودة عالية، إلا أنه مع عصر تطور الهواتف الذكية وقدراتها بات هذا الأمر أسهل وأسرع وأكثر دقة، إذ لم تعد الحاجة إلى استخدام برنامج احترفي معقد لصناعة الفيديو، حيث يأتي تطبيق SlideShow Maker ليوفر للمستخدمين إمكانية تحويل الصور إلى مقطع فيديو مميز بتأثيرات وانتقالات احترافية بخطوات بسيطة وأدوات عديدة.
ويتيح التطبيق للمستخدم جمع الصور في مقطع فيديو وتحريرها وإضافة المؤثرات والكتابة عليها وغير ذلك دون الحاجة إلى خبرة كبيرة في المونتاج، فكل ما يحتاج إليه المستخدم هو مجموعة من الصور إضافة إلى خلفية صوتية يريد إضافتها.
ويتميز التطبيق بإتاحة أكثر من 30 فلترا لتجعل مقاطع الفيديو التي يعمل عليها المستخدم أكثر وضوحا، إضافة إلى توفيره لأكثر من 20 مؤثرا، يمكنك اختيار المناسب منها، للحصول على التأثير المطلوب، كما يحوي التطبيق على عديد من المحتوى المنوع من القوالب، الإطارات، الملصقات، والأشكال المتنوعة، بما يتجاوز 200 عنصر يمكن تطبيقها على الصور قبيل الإخراج النهائي للفيديو.
وإضافة إلى ذلك يتيح التطبيق أيضا أدوات تحريرية سريعة لإضفاء ذوق المستخدم الخاص على الصور، والكتابة عليها، ليكون تعبيره أشمل من خلال الصور والكتابة، مع إمكانية إضافة الخلفية الصوتية المناسبة له.

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