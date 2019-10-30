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“شرطة الرياض” تكرم مواطنا ساهم في القبض على أحد الجناة

“شرطة الرياض” تكرم مواطنا ساهم في القبض على أحد الجناة
http://almnatiq.net/?p=792300
المناطق - الرياض

بناءً على توجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز “حفظه الله” كرم سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري بمكتب سعادته بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري المواطن/ عبدالرحمن بن إبراهيم الشويمان لقاء تعاونه مع رجال الأمن ومساهمته في القبض على أحد الجناة ارتكب قضيةٍ جنائية تمثلت بسلب مقيم فلبيني الجنسية، ونقل له سعادة مدير شرطة منطقة الرياض شكر وتقدير صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وسمو نائبه “حفظهما الله” مؤكداً بأن ما قام به من عملٍ مشرف يعكس استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية تجاه وطنه وأفراد مجتمعه والمقيمين على ثرى هذه الأرض المباركة.

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