مدير جامعة الجوف: النظام الجديد للجامعات من ثمار رؤية المملكة ٢٠٣٠

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رفع معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة ومنسوباتها خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رائد النهضة التعليمية الحديثة في المملكة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أيدهم الله بمناسبة صدور الموافقة السامية على النظام الجديد للجامعات.

وأكد معاليه بأن هذا النظام بما فيه من نظرة بعيدة وطموح كبير، يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث تذهب بالسعودية إلى أفق واسع وطموحات لاحدود لها، فالنظام الجديد يتعامل مع الجامعات باعتبارها كيانات قادرة على التأثير في التنمية العلمية والتعليمية والمجتمعية في فضاء تتمتع فيه بالحرية المسؤولة؛ فتكون هي من تبني نفسها بوضع لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية وهياكلها التنظيمية، وتحدد برامجها وتخصصاتها بالتوافق مع التنمية المستدامة والفرص المتاحة في ميدان العمل، وكذلك حوكمة أعمالها من خلال إنشاء مجلس أمناء بصلاحيات وحرية منضبطة تصل لإمكانية افتتاح فروع للجامعات خارج المملكة وكذلك افتتاح جامعات دولية داخل المملكة، وكل هذه المكتسبات سوف تحدث حالةً من التنافس بين الجامعات لتحقيق مؤشرات أداء متقدمة تمكنها من تحقيق أهدافها وزيادة مواردها وتقليل نفقاتها واعتمادها على الدولة.

وقال د.البشري:”لقد بدأنا نجني ثمار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠، فالنظام الجديد للجامعات سيحفزها بشكل كبير على توفير إيراداتها من المصادر والفرص الاستثمارية الممكنة من أوقاف وشركات وشراكات مع القطاع الخاص، وكل ذلك يعين الجامعات في تطبيق الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والأكاديمية والإدارية”.

واختتم د.البشري حديثه عن النظام الجديد للجامعات بالتهنئة لمعالي وزير التعليم د.حمد آل الشيخ بمناسبة صدور الموافقة، والشكر والتقدير لمعاليه على جهوده الواضحة في تحريك الجامعات ودعمها لتحقق رؤية وتطلعات القيادة، كما هنأ جميع قيادات ومنسوبي الجامعات بهذه الموافقة التاريخية التي تعتبر بمثابة تأسيس جديد للجامعات.