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نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء غداً

نائب أمير الشرقية يؤدي صلاة الاستسقاء غداً
http://almnatiq.net/?p=792327
الدمام - المناطق

انفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- بإقامة صلاة الاستسقاء في مختلف مناطق المملكة، يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- نائب أمير المنطقة الشرقية مع جموع المصلين غداً الخميس، صلاة الاستسقاء بجامع خادم الحرمين الشريفين بمحافظة الخبر بمشيئة الله.
كما ستؤدى الصلاة في المساجد والجوامع التي حددها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.
سائلين الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها أمطار خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء المملكة، إنه سميع مجيب.

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