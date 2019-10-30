برنامج الخدمات الصحية في الهيئة الملكية بالجبيل يطلق تطبيق وبوابة وتين الإلكترونية

الجبيل الصناعية - المناطق

يطلق برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل غدا الخميس 31 اكتوبر الإصدار الثاني من تطبيق بوابة وتين الإلكترونية والتي تأتي ضمن خطة التحول الرقمي للخدمات الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع لتقديم خدمات الكترونية مميزة للمستفيدين من جانبه أوضح المهندس بندر بن سند العنزي مدير ادارة تقنية المعلومات الصحية للهيئة الملكية للجبيل وينبع أن إطلاق الاصدار الثاني يتميز بوجود عدد من الخدمات الإلكترونية المتميزة والفريدة من نوعها على مستوى القطاعات الصحية في المملكة والتي يتم تطبيقها في مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل ومنها خدمة تسجيل الحضور الإلكتروني للعيادة من خلال تطبيق الأجهزة الذكية دون الحاجة للمرور أو الانتظار أمام استقبال مبنى العيادات الخارجية مما سيكون له أثر كبير في تسهيل وصول المستفيد للعيادة كما يتيح التطبيق للمستفيد معرفة رقمه في الانتظار والمدة المتوقعة للانتظار حسب موعده وأولوية وصوله للعيادة .

وأضاف المهندس العنزي أن البوابة والتطبيق تقدم خدمات أخرى مثل خدمة إدارة المجموعة حيث تتيح لرب الأسرة حجز المواعيد أو تفويض أحدهم لاستخدام خدمات التطبيق بشكل كامل ، إضافة إلى عرض تاريخ جميع الزيارات ومعرفة الأدوية والتقارير والتشخيص وجميع الطلبات المتعلقة بالزيارة ويمكن للمستفيد أيضاً الاطلاع على نتائج التحاليل وتقارير الأشعة وجدول تطعيمات الأطفال والوصفات الطبية حيث يستطيع المستفيد الاطلاع على الوصفة الطبية مع معرفة الجرعة المحددة وعدد الأيام اللازمة لأخذ الدواء حيث تساعد هذه الميزة في حال فقدان العلاج أو متابعة العلاج لدى مستشفى آخر إضافة إلى أن التطبيق يقوم بتنبيهك لمواعيد أخذ الأدوية.

وأبان العنزي أنه تم تصميم وبناء تطبيق وبوابة “وتين” الإلكترونية بطريقة تضمن الخصوصية وسرية معلومات وخدمات المستفيد حيث يمكن الدخول للبوابة والتطبيق من خلال الهوية الرقمية ( النفاذ الموحد ) التي يقدمها مركز المعلومات الوطني لتوثيق دخول المستفيدين على الأنظمة الإلكترونية . كما توفر الخدمات الإلكترونية التي جرى إطلاقها أيضا خدمة الدفع الإلكتروني من خلال التطبيق لمستفيدي مركز الأعمال حيث يوفر التطبيق كل الخيارات للدفع الإلكتروني ( مدى ، فيزا ، ماستر كارد ) دون الحاجة للذهاب الى استقبال العيادات.

ويمكن للمستفيد فتح وتحديث الملف الطبي في المستشفى ومعرفة أهليته للعلاج حتى يتمكن من تجهيز مستندات الأهلية ورفعها للنظام الطبي قبل الوصول للمستشفى ، كما تتيح بوابة وتين الإلكترونية للمستفيد الدخول على الملف الصحي الإلكتروني في أي وقت ومن أي مكان ومشاركة المعلومات الطبية الخاصة به مع مقدمي الرعاية الصحية دولياً ومحلياً في حال تحويل المستفيد لها أو لأخذ الرأي الطبي الثاني في الاستشارات الطبية.

كما يوفر التطبيق خدمة توجيه وإرشاد المسار بشكل إلكتروني حيث يمكن للمستفيد من خلال التطبيق معرفة موقع العيادة ومواقع الخدمات الطبية المساندة كالمختبر والأشعة والصيدلية والأقسام الطبية والإدارية الأخرى دون الحاجة للسؤال عن مواقعها.

ويقدم التطبيق خدمة الحصول على التقارير الطبية دون الحاجة لزيارة المستشفى مثل مرافقة مريض ، تقرير إجازة مرضية ، إشعار مراجعة أو تقرير طبي حيث يمكن للمستفيد إرسالها أو طباعتها أو مشاركتها مع أي جهة تطلبها وستكون مصدقة بشكل الكتروني وبرقم مرجعي

وأختتم المهندس العنزي حديثه بتقديم الشكر للجهات الحكومية التي كانت شريكة وداعمة من خلال تكامل الخدمات والربط الالكتروني وهي مركز المعلومات الوطني ، برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية ” يسر ” ، وحدة التحول الرقمي ، المركز الوطني للمعلومات الصحية

هذا ويأتي تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بالخدمات الصحية لخدمة المستفيدين بتوجيهات ودعم لامحدود من الإدارة العليا للهيئة الملكية للجبيل وينبع ممثلة في معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس عبدالله بن ابراهيم السعدان والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي لتسهيل وصول المستفيدين للخدمات الطبية وتقليل فترة انتظارهم وتواجدهم في المستشفى مما سيكون له أثر مباشر في رفع نسبة الرضى عن الخدمات الطبية المقدمة وتحسين تجربة المريض لمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة وتركيزها على التحول الرقمي من أجل تعزيز جودة الحياة اللي تعبر عنها رؤية 2030 وخدمة المجتمع للمساهمة في بناء وطن طموح.

الجدير بالذكر انه يمكن الدخول لبوابة وتين الإلكترونية من خلال الرابط التالي :

https://wateen.rchsp.med.sa

ويمكن تحميل تطبيق وتين للأجهزة الذكية من أبل ستور وقوقل بلاي .