الأهلي يلاقي الاتحاد غدًا في “ديربي” جدة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ جدة

يلتقي غدًا فريقا الأهلي والاتحاد في “ديربي” جدة في أبرز لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الأهلي الرابع برصيد 14 نقطة إلى تحقيق فوزه الأول بقيادة مدربه “الجديد القديم” السويسري كريستيان غروس بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الحزم 1 ـ 2 واللحاق بأندية المقدمة, إذ أن أي تعثر قد يبعده إلى مراكز الوسط, حيث لم يخسر الأهلي في آخر 14 مباراة دورية جمعته بالاتحاد “فاز في 7 وتعادل في مثلها”.

في المقابل يأمل الاتحاد الحادي عشر برصيد 9 نقاط في الخروج من مسلسل الخسائر وإيقاف نزيف النقاط والتقدم خطوة إلى الأمام في جدول الترتيب, بعد أن تلقى خسارته الخامسة في المسابقة في الجولة الماضية من أبها 1 ـ 2 في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد محمد العبدلي الذي تولى المهمة خلفًا للتشيلي خوسيه سييرا.