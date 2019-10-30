لأول مرة تقدم نزال للسيدات في المملكة بين ناتاليا وليسي إيفنز ضمن عروض كراون جول في الرياض

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أعلنت WWE (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز WWE) خلال مؤتمر صحفي اليوم أقيم في استاد الملك فهد الدولي بالرياض بأن أول نزال للسيدات يقام في المملكة العربية السعودية، سيقام غداً 31 أكتوبر كجزء من موسم الرياض الذي يضم أكثر من 100 فعالية خلال شهرين، يقدم خلاله فعاليات ترفيهية ورياضية على مستوى عالمي

” وبحسب عكاظ ” نجمتا WWE نتاليا ولايسي إيفانز ستشاركان في كراون جول، وهو واحد من عروض الدفع مقابل المشاهدة الخاصة بـ WWE، والذي سيظهر فيه أيضا رومان رينز وبطل الملاكمة للوزن الثقيل الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري، وبطل WWE بروك ليسنر، وبطل اليونيفرسال سيث رولينز، والكثير غيرهم.