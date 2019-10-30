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مستشار خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس هيئة التطوير بجدة

مستشار خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع مجلس هيئة التطوير بجدة
http://almnatiq.net/?p=792348
المناطق _ جدة
ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً  لاستعراض التوجه الاستراتيجي لهيئة تطوير المنطقة وتوافقه مع رؤية المملكة 2030 .
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره المستشار بالديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان ، مناقشة توجّه الهيئة نحو الإشراف على البرامج والمبادرات التنموية في كافة محافظات المنطقة والمشاركة في تنفيذها بما يسهم في تطوير المنطقة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية إضافة لتجويد وتحسين منظومة البنى التحتية فيها.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

 

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