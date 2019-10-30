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بلدية بارق تنفذ عدد من مشاريع السفلته للأحياء والقرى

بلدية بارق تنفذ عدد من مشاريع السفلته للأحياء والقرى

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بلدية بارق تنفذ عدد من مشاريع السفلته للأحياء والقرى

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المناطق _ عسير

تواصل بلدية محافظة بارق أعمال السفلته لطرق الأحياء، والقرى في بارق والمراكز التابعة، حيث شملت هذه المشاريع عدد من الأحياء.

من جهته أوضح رئيس بلدية بارق أحمد عوض البارقي أن أعمال السفلته للأحياء، والقرى قد بدء العمل فيه منذ العام الماضي في مركز ثلوث المنظر وشمل عدة قرى منها نعص والطوارف وسد عامر وآل الجحيني ووسط المركز والمربع وغيرها من قرى المركز، مشيراً إلى أنه تتم حالياً كافة أعمال السلفته لقرى جبل أثرب، ومنها الجبلين والحدب ورقابة والعشه والرمادة وآل وحيش والرهوين    وآل قرنين وغيرها وقد تم مسح طريق الميفاء وملحمه، وآل همييل والعمل جاري على قدم وساق لاستكمال المتبقي منه.

وأضاف لقد تم البدء بأعمال المسح والتمهيد في مركز جمعة ربيعة حيث ستتم سفلتة طرق القرى بربيعة ومركز سياله والسليم وستغطي أغلب المتطلبات حسب اعتمادات المجلس البلدي.

في ختام تصريحه أكد البارقي على أن البلدية تستعد لإطلاق مشاريع جديدة للسفلته لطرق القرى والأحياء في بارق بعد أن تنتهي في المراكز التابعة لها.

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