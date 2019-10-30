حرم أمير منطقة الرياض تزف 161 عروساً من فتيات “إنسان”

المناطق _ الرياض

تقيم الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” يوم الاثنين القادم حفل زواج فتيات إنسان الرابع، بحضور حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف وقال: إن الجمعية ضمن اهتمامها بالبرامج التنموية والتأهيلية لأبنائها وفتياتها المستفيدين من خدماتها، وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ــ أمير منطقة الرياض ــ ومن سمو نائب رئيس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ نائب أمير المنطقة الشرقية ــ وأعضاء مجلس إدارتها الكرام تنظم العديد من البرامج والأنشطة الاجتماعية التي تسهم في تأهيلهم للحياة.

وأضاف: لا شك أن دعم المقبلين على الزواج من الجنسين يعد من أولويات الجمعية، ومن ذلك إقامة حفلات الزواج الجماعي التي تهدف الجمعية من خلالها للمساهمة في إعفاف الشباب والفتيات ومساعدتهم في تكوين أسرة مستقرة، والعمل على تخفيف الأعباء المالية وتكاليف الزواج عليهم، كذلك مشاركة أبناء الجمعية (من الجنسين) في أفراحهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

وأشار اليوسف إلى أن الجمعية تحرص من خلال إقامة حفلات الزواج الجماعي إلى الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج.

لافتاً أن الجمعية سبق وأن نظمت ثلاث حفلات للزواج الجماعي للأبناء الذكور وثلاث حفلات زواج للفتيات من أبناء إنسان، وجميع هذه الحفلات قد لاقت نجاحا ولله الحمد، وبدعم ومشاركة من أهل الخير.

وبين مدير الجمعية أن هذا حفل الزواج الذي سوف ترعاه حرم أمير منطقة الرياض، يعد الرابع للفتيات، وقد تم توجيه الدعوات لعدد من سيدات المجتمع، وكبار الداعمات للجمعية. وسيتم خلال الحفل زف (161) عروس، كما سيقدم لكل عروس هدية (طقم ذهب) ومبلغ 11 ألف ريال، بالإضافة إلى فستان الزفاف، وتقدم الجمعية هذه النفقات بدعم سخي من أحد أعضاء الجمعية الفاعلين حيث بادر (مشكوراً) بدعم هذا المشروع المبارك بمبلغ ثلاثة ملايين ريال (جزاه الله كل خير).

ونوه إلى أنه تم تنظيم دورة تأهيلية وإرشادية للعرائس، وذلك لرفع مستوى ثقافتهن بواجباتهن وحقوقهن الزوجية، ودورهن في تكوين الأسرة المثالية وأهم أسس في نجاح حياتهن الزوجية. بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الخلافات الزوجية وحسن إدارتها.

وفي ختام تصريحه قدم مدير عام الجمعية الأستاذ صالح بن عبدالله اليوسف باسمه ونيابة عن أبناء وفتيات الجمعية ومنسوبيها جزيل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود على رعايتها وتشريفها لهذا الحفل، داعياً المولى عز وجل أن يجزيها خير الجزاء.